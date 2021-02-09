Dorukhan İspanya yolunda

Beşiktaş'ta sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan Dorukhan Toköz, İspanya yolunda...

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Dorukhan İspanya yolunda
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09 Şubat 2021 09:57
Beşiktaş ile sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayan ve kendisine yapılan 7 milyon TL net artı 100 bin TL maç başı teklifine yanıt vermeyen Dorukhan Toköz, rotasını tamamen yurt dışına çevirdi.

24 yaşındaki milli futbolcu daha önce İtalyan takımı Udinese'nin gündeminde yer alırken menajeri Ahmet Bulut'un da harekete geçtiği kaydedildi. Oyuncusu için Avrupa'dan takım arayan Bulut, İspanya'dan kulüplerle temas halinde.  





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