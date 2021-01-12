Dorukhan imzayı atmadı, forma da bulamıyor

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, son 6 lig maçında sadece 63 dakika şans bulabildi

Haber; Sabah
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Dorukhan imzayı atmadı, forma da bulamıyor
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12 Ocak 2021 09:25
Sezon başında Beşiktaş'ın vazgeçilmez oyuncularından olan Dorukhan Toköz, son 6 lig maçında sadece 63 dakika forma giyebildi. Son 3 maçın 2'sinde kadroda olmasına rağmen süre verilmeyen milli futbolcu, Hatayspor karşılaşmasında da oynayamadı. Bunda ise Dorukhan'ın sözleşme yenileme teklifini geri çevirmesinin etkisi olduğu iddia edildi.

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin "Dorukhan ile yüzde 90 sözleşme için anlaştık" açıklamasının ardından oynanan 6 mücadelede de yedek kalan Dorukhan, bundan önce ortalama 71 dakika görev alırken, son 1.5 ayda ise maç başına ortalama sadece 10 dakika forma giyebildi.

RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılacağını iddia etti.

Dorukhan'ın kontratını uzatmamasının ayrılacak olmasına işaret olduğunu söyleyen Dilmen, "Dorukhan oynamıyor. Saha içi ile olduğunu düşünmüyorum. Kontratı biten oyuncunun artık kontrat yapma imkanı var. Fenerbahçe iddiaları var. Bugüne kadar kontrat uzatmadıysa Dorukhan, demek ki kalmayı düşünmüyor diye düşünüyorum." dedi.



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