Dorukhan, Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Menajeri konuştu...

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği hakkında birçok söylenti bulunan Dorukhan Toköz'ün menajeri Ahmet Bulut açıklamalarda bulundu.



Bulut, A Spor'a yaptığı açıklamada başka bir takımla görüşme yapmadıklarını söylerken, "Ahmet Nur Çebi'nin Dorukhan ile ilgili açıklamalarına cevap vermek bana yakışmaz. Başkan Dorukhan'ı seviyordur. Beşiktaş dışında hiçbir takımla görüşmedik. Emre Kocadağ ile görüşmeler devam ediyor, yakında sonuçlanacak." dedi.



Beşiktaş Başkanı geçtiğimiz gün Dorukhan için, "Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta top oynamak istiyorsa sözleşme imzalayacaktır. Oynamak istemiyorsa da Allah yolunu açık etsin." ifadelerini kullanmıştı.



Son günlerde Dorukhan'ın sezon sonunda bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin bulunduğu konuşuluyordu.



