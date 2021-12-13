Dorukhan'a milli takip

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Dorukhan Toköz, bu sezonki iyi oyunuyla göz dolduruyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dorukhan'a milli takip
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13 Aralık 2021 13:16
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden olan Dorukhan Toköz, bu sezonki iyi oyunuyla dikkatleri üzerine çekti.

25 yaşındaki futbolcunun sağ bekteki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından da yakından takip edildi.

Antalyaspor maçında kendi kalesine gol atsa dahi maçta sahada ayakta kalabilen isimler arasındaki Dorukhan Toköz'ün ilk Milli Takım davetinde kadroda yer alması bekleniyor.


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