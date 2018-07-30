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Dortmund'un son bombası Axel Witsel

Borussia Dortmund, Axel Witsel'i 20 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmeye hazırlanıyor.

Dortmund'un son bombası Axel Witsel
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30 Temmuz 2018 01:22
Borussia Dortmund, transferde önemli bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alman temsilcisi, kısa süre içerisinde Axel Witsel ile sözleşme imzalayacak.

Alman basınında yer alan haberde Tianjin Quanjian'dan ayrılacak olan Axel Witsel'in gelecek hafta Borussia Dortmund ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Belçiaklı oyuncu birkaç gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek.

Borussia Dortmund, yıldız oyuncu için Çin temsilcisi Tianjin Quanjian'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

2017'de Tianjin Quanjian'a 20 milyon euroya transfer olan Witsel, Çin temsilcisğinde 47 resmi maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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