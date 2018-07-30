Dortmund'un son bombası Axel Witsel

Borussia Dortmund, transferde önemli bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Alman temsilcisi, kısa süre içerisindeile sözleşme imzalayacak.Alman basınında yer alan haberde'dan ayrılacak olan Axel Witsel'in gelecek haftaile sözleşme imzalayacağı belirtildi. Belçiaklı oyuncu birkaç gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek.Borussia Dortmund, yıldız oyuncu için Çin temsilcisi Tianjin Quanjian'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.2017'de Tianjin Quanjian'a 20 milyon euroya transfer olan Witsel, Çin temsilcisğinde 47 resmi maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.