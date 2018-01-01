Dortmund'un gençleri, Fortnite'la sosyalleşiyor!

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Borussia Dortmund'un süper yeteneği Jadon Sancho da 'Survival' oyunların tutkunu çıktı.Sancho, yaptığı açıklamada, "Ben, Alexander Isak ve Christain Pulisic hep birlikte Fortnite oynuyoruz. Grup olarak sosyaliz ve birlikte iyi vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.