Dortmund'un gençleri, Fortnite'la sosyalleşiyor!
Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho da 'Survival' oyunların tutkunu çıktı.
Borussia Dortmund'un süper yeteneği Jadon Sancho da 'Survival' oyunların tutkunu çıktı.
Sancho, yaptığı açıklamada, "Ben, Alexander Isak ve Christain Pulisic hep birlikte Fortnite oynuyoruz. Grup olarak sosyaliz ve birlikte iyi vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte Sancho'nun o sözleri:
Sancho, yaptığı açıklamada, "Ben, Alexander Isak ve Christain Pulisic hep birlikte Fortnite oynuyoruz. Grup olarak sosyaliz ve birlikte iyi vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte Sancho'nun o sözleri:
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