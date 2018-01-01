Dortmund'un gençleri, Fortnite'la sosyalleşiyor!

Dortmund'un yıldızı Jadon Sancho da 'Survival' oyunların tutkunu çıktı.

Borussia Dortmund'un süper yeteneği Jadon Sancho da 'Survival' oyunların tutkunu çıktı.

Sancho, yaptığı açıklamada, "Ben, Alexander Isak ve Christain Pulisic hep birlikte Fortnite oynuyoruz. Grup olarak sosyaliz ve birlikte iyi vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte Sancho'nun o sözleri:



Video Galeri
Son haberler
...

Dortmund'un gençleri, Fortnite'la sosyalleşiyor!
...

Fantastik Dörtlü, MARVEL Future Fight oyununa katıldı
...

Sürekli oyun oynayıp, yemek yerseniz ne olur?
...

iOS 13 geliyor! Bu iPhone'un fişi çekiliyor
...

Call of Duty Ghost 2 yolda
...

En yeni 10 Android oyun
...

Half Life için Max Payne güncellemesi geldi
...

Türkiye'nin ilk Football Manager programı 'Ali Ece ile Maç Masası'
...

PlayStation 90 milyon satış rakamını devirdi
...

PUBG Vikendi haritasında hayatta kalmak için bu sese kulak verin

Sporx Anasayfasına Dön