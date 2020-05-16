İKİ TAKIM DA DERBİYE 3-4-3 İLE BAŞLADI

DERBİDE İLK GOL HAALAND'DAN

İLK YARI BİTERKEN 2-0 OLDU!

DORTMUND, HIZ KESMEDİ: 3 VE 4!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Almanya 1. Bundesliga'ya Borussia Dortmund ile Schalke arasındaki Ruhr derbisiyle tekrar başlandı. Signal Iduna Park'ta seyircisiz oynanan 26. hafta mücadelesini ev sahibi Dortmund, 4-0'la kazandı.Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Erling Braut Haaland, 45 ve 63. dakikalarda Raphael Guerreiro ve 48. dakikada Thorgan Hazard attı.Schalke 04 forması giyen milli stoperimiz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Ahmed Kutucu ile Levent Mercan ise yedek bekledi.Bu sonucun ardından Dortmund, puanını 54'e yükselterek lider Bayern Münih'i takibine devam etti. Schalke 04 ise 37 puanda kaldı. Dortmund, gelecek hafta Wolfsburg'a konuk olacak. Schalke 04 ise sahasında Augsburg ile karşılaşacak.İki takım da 3-4-3 formatıyla sahaya çıktı. Dortmund'da kalede Bürki, savunmada Piszczek, Hummels, Akanji, orta sahada ise Hakimi, Dahoud, Delaney ve Guerreiro, kanatlarda Thorgan Hazard Ve Julian Brandt, forvette ise Erling Haaland yer aldı.Schalke 04'te kalede Schubert, savunmada Nastasic, Sane ve Todibo, orta sahada Oczipka, McKennie, Suat Serdar ve Jonjoe Kenny, kanatlarda Amine Harit, Caligiuri, forvette ise Benito Raman yer aldı.Dortmund'un kontrolünde başlayan maçta takımlar tempo yapmakta ve üst üste pas isabeti yapmakta güçlük çekti. İlk tehlikeli atak ise Schalke'den geldi. Daniel Caligiuri, 7. dakikada gole yaklaştı. Dortmund ise aynı dakikada Thorgan Hazard ile Schalke kalesini yokladı.Dortmund, dakikalar geçtikçe daha çok Schalke kalesinde görünmeye başladı ve üst üste ataklar yaptı. Achraf Hakimi ile Julian Brandt ikilisiyle Schalke kalesini abluka altına alan Dortmund, 29. dakikada maçın ilk golünü buldu. Thorgan Hazard'ın ortasına Erling Haaland, tek vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı.Ataklarını sürdüren Dortmund, 40. dakikada Achraf Hakimi ile mutlak bir fırsattan yararlanamadı. Yorgunluğun etkilerinin iki takımda da görüldüğü 40 dakikanın ardından Dortmund, kısa paslarla oyunu elinde tutmayı başardı.İlk devre biterken Dortmund, Raphael Guerreiro'nun sağ çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla farkı ikiye çıkardı. bu golde asisti ise Julian Brandt yaptı.5 oyuncu değişikliği kuralının geçerli olduğu mücadelenin ikinci yarısının başında Schalke 04'de Benito Raman ve Jean-Clair Todibo'nun yerine Guido Burgstaller ile Rabbi Matondo oyuna dahil oldu.Değişikliklere rağmen ikinci yarıya hızlı başlayan Dortmund cephesi oldu. Thorgan Hazard, 48. dakikada farkı üçe çıkardı. Hızını kesmeyen ve Schalke karşısında etkili olan Dortmund, 63'te Raphael Guerreiro ile derbide 4 farka ulaştı.Maçın son 20 dakikasında iki takım da tempo yapmakta çok zorlandı. Pas isabet oranının da düştüğü bölümde iki takım da uzun süre ara vermenin ve fizik kondisyon açısından eksiklerinin etkisi görüldü.Dortmund, koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Bundesliga'ya 4-0'lık müthiş bir derbi zaferiyle geri dönmüş oldu.