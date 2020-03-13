Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, koronavirüs salgını ve bunun spor üzerindeki etkisi üzeirne Süddeutsche Zeitung'a konuştu.57 yaşındaki futbol adamı, "Bu salgınla nasıl başa çıkabileceğimizi bilmiyoruz. Hiçbir ipucu yok. Bu durum herkes için yeni ve herkes için hayati. İspanya ve İtalya, bu konuda dinamik karar verdi. Biz de dinamik olmalıyız. Avrupa'da 20'den fazla ülke sporu durdurdu. Herkes, ilerideki takvimlerin, fikstürlerin ne olacağını soruyor. Ben de soruyorum, planlanan tarihlerde yapmak zorunda mısınız?" dedi.Dortmund Sportif Direktörü, "Tarihlere kutsalmış gibi davranmayı bırakalım. Şampiyonlar Ligi finali ya da EURO 2020 gibi organizasyonlar belirtilen, önceden planlanan tarihlerde yapılmak zorunda değil. Ancak, bu durum zorunlu. Çok ekstrem ve olağan dışı günler yaşıyoruz. O yüzden olağan dışı kararlar almak zorundayız." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.Zorc, "Erteleme kararları, her şeyi havada bırakıyor. Ancak, maçları durdurmamız da gerekiyor. Herkesin sağlıklı ve güvende olduğundan emin olana kadar sporu durdurmamız gerekiyor." diyerek konuşmasını noktaladı.