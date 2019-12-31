Dortmund'dan Benfica'ya sürpriz transfer!

Borussia Dortmundlu orta saha oyuncusu Weigl'ın Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transferini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Dortmund'dan Benfica'ya sürpriz transfer!
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31 Aralık 2019 20:30
Portekiz 1. Futbol Ligi ekiplerinden Benfica, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu Julian Weigl'i kadrosuna kattı.

Almanya ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Benfica ile Julian Weigl'in transferi konusunda anlaşmaya vardık. Oyuncumuza katkılarından dolayı teşekkür eder, Portekiz'deki macerasında iyi şanslar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Benfica ise yaptığı açıklamada oyuncu için 20 milyon euro bonservis bedeli ödendiğini duyurdu.

Borussia Dortmund'a 2015'te katılan 24 yaşındaki Alman milli oyuncu, 171 maçta görev aldı ve 4 gol attı.

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