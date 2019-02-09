Almanya Ligi'nde 21. hafta maçında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede Dortmund 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.Borussia Dortmund'un gollerini 11. dakikada Jadon Sancho, 43. dakikada Mario Götze ve 66. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti. Hoffenheim'in golleri 75 ve 87. dakikada Ishak Belfodil. 84. dakikada Pavel Kaderabek'tan geldi.Ev sahibi Borussia Dortmund'da milli futbolcumuz Ömer Toprak maça yedek kulübesinde başladı ve 83. dakikada Mario Götze'nin yerine oyuna girdi.Şampiyonluk yarışında kritik bir hata yapan Borussia Dortmund, bu beraberliğin ardından puanını 50'ye yükseltti. Hoffenheim da 30 puana ulaştı.Almanya Ligi'nde gelecek hafta Borussia Dortmund, Nürnberg'e konuk olacak. Hoffenheim, Hannover'e konuk olacak.