'Dortmund'da bize hırsız ve inşaat işçisi dediler'

Borussia Dortmund'un eski oyuncularından Jakub Blaszczykowski, kulübe ilk geldiği dönemle ilgili şaşırtan açıklamalarda bulundu.



Kuba, ilk gittiği dönemde Polonyalılar ile ilgili iyi bir görüş olmadığından bahsetti.



"POLONYALILAR'I SEVMİYORLARDI"



Blaszczykowski yaptığı açıklamada; "Dortmund'a 2007'de transfer olduğumda Polonyalılar hakkındaki düşünceleri iyi değildi. Bizim hırsız ve inşaat işçisi olduğumuzu söylüyorlardı. Bu sözler canımı acıttı." dedi.



Kuba, bir gün bu sebeple neredeyse takım arkadaşlarıyla neredeyse kavga edeceğini itiraf etti.



Polonyalı futbolcu yaptığı açıklamada; "İlk antrenmanımızda bana bu sözlerle şaka yaptılar. Ben de üzerlerine zıpladım. Zamanla Polonyalılar'a bakış açısı da değişti." dedi.



Blaszczykowski, 2007-2016 yılları arasında Dortmund forması ile ligde 197 maça çıktı.







