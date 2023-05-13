Dortmund zirve yolunda hata yapmadı! 7 gollü maç!

Bundesliga 32. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Mönchengladbach'ı 5-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dortmund zirve yolunda hata yapmadı! 7 gollü maç!
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13 Mayıs 2023 21:25
Bundesliga 32. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Mönchengladbach ile karşılaştı.

Sıgnal Iduna Park'ta oynanan maçı Dortmund 5-2 kazandı. Ev sahşbş ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Malen, 18. dakikada Jude Bellingham, 20 ve 32. dakikalarda Sebastien Haller, 90. dakikada da Reyna kaydetti. kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 75. dakikada penaltıdan Bensebaini ve 85. dakikada Stindl attı.

Alınan bu sonucun ardından Dortmund puanını 67'ye çıkardı ve lider Bayern Münih ile arasındaki puan farkı 1'e indi. Mönchengladbach da 39 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Augsburg'a konuk olacak. Mönchengladbach ise Leverkusen deplasmanına gidecek.

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