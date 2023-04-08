Dortmund zirve takibini sürdürdü!

Bundesliga 27. hafta maçında Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin ile karşılaştı.Signal Iduna Park'ta oynanan maçı Dortmund 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Donyell Malen ve 79. dakikada Youssoufa Moukoko kaydetti. Union Berlin'in tek golü 61. dakikada Kevin Behrens'ten geldi.Geçtiğimiz hafta Bayern Münih'e deplasmanda mağlup olan ve liderliği kaptıran Dortmund, bu galibiyetle moral buldu. Union Berlin ise 4 maç sonra mağlup oldu.Dortmund'da Salih Özcan, 84. dakikada Brandt'in yerine oyuna dahil oldu.Borussia Dortmun bu sonuçla 56 puana yükselerek 3. sıradaki Berlin ile puan farkını 5' çıkardı ve lider Bayern Münih'i takibini sürdürdü.Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Stuttgart deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Bochum'u ağırlayacak.