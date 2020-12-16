Dortmund yeni hocasıyla 3 maç aradan sonra kazandı

Bundesliga'nın 12. hafta maçında Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'e konuk oldu.



Weserstadion'da oynanan karşılaşmayı Dortmund 2-1 kazanarak 3 puanı alan taraf oldu.



Maçın 12. dakikasında Guerreiro'nun golüyle öne geçen Dortmund'a 28. dakikada Möhwald cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirmek içi hamleler yaparken eşitliği bozan isim 78. dakikada kazanılan penaltıda atışı kaçırmasına rağmen dönen topu tamamlayan kaptan Marco Reus oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dortmund sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.



Hafta içinde Lucien Favre'ın görevine son veren Dortmund'un başında ilk maçına çıkan Edin Terzic, ilk maçında galibiyet elde etmiş oldu. Öte yandan Youssoufa Moukoko, Milli futbolcumuz Nuri Şahin'i geçerek Bundesliga'da ilk 11'de maça başlayan en genç oyuncu ünvanını ele geçirdi.



Bu sonucun ardından 22 puana oluşan Dortmund, 3 maç aradan sonra kazandı. Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.



