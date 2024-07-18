Dortmund, yeni golcüsünü açıkladı!

Borussia Dortmund, Stuttgart'tan Serhou Guirassy'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dortmund, yeni golcüsünü açıkladı!
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18 Temmuz 2024 17:02
Borussia Dortmund, hücum hattını Serhou Guirassy ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Guirassy ile 2028 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.

Borussia Dortmund, 28 yaşındaki futbolcunun transferi için Stuttgart'a golcü futbolcunun serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon euro'yu ödeyecek.

Stuttgart'ta geçen sezon 30 maçta süre bulan Guirassy, 30 kez gol sevinci yaşadı.



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