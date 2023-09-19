Dortmund'un gözü Club Brugge'nin yıldızında

Kadrosunu ileriye dönük olarak güçlendirmek isteyen Borussia Dortmund transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.



Alman devi Borussia Dortmund, Club Brugge forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Antonio Nusa için harekete geçti.



İNGİLİZLER DE PEŞİNDE



Club Brugge'nin genç yıldız adayını isteyen yalnızca Borussia Dortmund değil. İngiltere'nin dev takımları da Antonio Nusa'nın peşinde.



The Athletic'de yer alan habere göre Liverpool, Chelsea ve Arsenal'de 18 yaşındaki yıldız adayını transfer etmek istiyor.



11 MAÇA ÇIKTI



Club Brugge formasıyla 11 resmi maça çıkan Antonio Nusa bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.



