Dortmund'un gözü Club Brugge'nin yıldızında

Borussia Dortmund, Club Brugge forması giyen Antonio Nusa'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dortmund'un gözü Club Brugge'nin yıldızında
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19 Eylül 2023 20:09
Kadrosunu ileriye dönük olarak güçlendirmek isteyen Borussia Dortmund transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Alman devi Borussia Dortmund, Club Brugge forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Antonio Nusa için harekete geçti.

İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

Club Brugge'nin genç yıldız adayını isteyen yalnızca Borussia Dortmund değil. İngiltere'nin dev takımları da Antonio Nusa'nın peşinde.

The Athletic'de yer alan habere göre Liverpool, Chelsea ve Arsenal'de 18 yaşındaki yıldız adayını transfer etmek istiyor.

11 MAÇA ÇIKTI

Club Brugge formasıyla 11 resmi maça çıkan Antonio Nusa bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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