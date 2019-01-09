Borussia Dortmund'un, Borussia Mönchengladbach ile Thorgan Hazard transferi için görüşmelere başladığı öne sürüldü.Bild'de yeer alan habere göre; Dortmundlu idarecilerin, Balerdi transferi için gittikleri Arjantin'den Thorgan Hazard için acilen geri döndüler ve bu transfere son noktayı koymaya yaklaştılar. Transferin, 42 milyon Euro'ya bitmek üzere olduğu bilgisi de verildi.Belçikalı ünlü futbolcu Eden Hazard'ın kardeşi olan 25 yaşındaki Thorgan Hazard, 2014 yazında 1.5 milyon Euro'ya Chelsea'den kiralık olarak geldiği Gladbach ile 2015 yazında 8 milyon Euro bonservisle kalmıştı.Thorgan Hazard, bu sezon çıktığı 19 resmi maçta 12 gol atıp 7 asist yapmıştı.