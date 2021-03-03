Dortmund tek golle yarı finale yükseldi

Almanya Kupası çeyrek finalinde Dortmund, deplasmanda Mönchengladbach'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dortmund tek golle yarı finale yükseldi
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03 Mart 2021 01:45
Futbolda, Almanya Kupası çeyrek finalinde Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yenen Borussia Dortmund yarı finale yükseldi. 

Borussia Mönchengladbach'ın sahasında  Borussia Dortmund'u konuk ettiği maçta ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı. 

İkinci yarıda konuk ekip, 66. dakikada Jadon Sancho'nun topu filelere göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen karşılaşmada başka gol olmadı ve Borussia Dortmund karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılar bu galibiyetle Almanya Kupası'nda yarı finale adını yazdırdı.



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