Dortmund, Shinji Kagawa'ya veda etti

'ıntakımından sezon sonuna kadar kiraladığıiçin eski takımından açıklama geldi.Alman ekibinin internet sitesine açıklamalarda bulunan sportif direktör Michael Zorc, şu sözleri kullandı;''Shinji bizim için sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda kulübün çok yakın arkadaşıdır. Transfer olma isteğini geri çeviremezdik. Shinji, daha fazla oynayabilmek için şansını başka takımlarda denemek istedi ve bu fırsatı İstanbul'da gördü. Umarım İstanbul'da onu güzel günler bekler...''