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Dortmund, Shinji Kagawa'ya veda etti

Borussia Dortmund, sezon sonuna kadar Beşiktaş'a kiraladıkları Shinji Kagawa için veda paylaşımında bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dortmund, Shinji Kagawa'ya veda etti
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31 Ocak 2019 23:46
Beşiktaş'ın Borussia Dortmund takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa için eski takımından açıklama geldi.

Alman ekibinin internet sitesine açıklamalarda bulunan sportif direktör Michael Zorc, şu sözleri kullandı;

''BU ŞANSINI İSTANBUL'DA GÖRDÜ''

''Shinji bizim için sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda kulübün çok yakın arkadaşıdır. Transfer olma isteğini geri çeviremezdik. Shinji, daha fazla oynayabilmek için şansını başka takımlarda denemek istedi ve bu fırsatı İstanbul'da gördü. Umarım İstanbul'da onu güzel günler bekler...''

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