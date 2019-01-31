Dortmund, Shinji Kagawa'ya veda etti

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund takımından sezon sonuna kadar kiraladığı Shinji Kagawa için eski takımından açıklama geldi.
Alman ekibinin internet sitesine açıklamalarda bulunan sportif direktör Michael Zorc, şu sözleri kullandı;
''BU ŞANSINI İSTANBUL'DA GÖRDÜ''
''Shinji bizim için sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda kulübün çok yakın arkadaşıdır. Transfer olma isteğini geri çeviremezdik. Shinji, daha fazla oynayabilmek için şansını başka takımlarda denemek istedi ve bu fırsatı İstanbul'da gördü. Umarım İstanbul'da onu güzel günler bekler...''
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Alman ekibinin internet sitesine açıklamalarda bulunan sportif direktör Michael Zorc, şu sözleri kullandı;
''BU ŞANSINI İSTANBUL'DA GÖRDÜ''
''Shinji bizim için sadece harika bir oyuncu değil, aynı zamanda kulübün çok yakın arkadaşıdır. Transfer olma isteğini geri çeviremezdik. Shinji, daha fazla oynayabilmek için şansını başka takımlarda denemek istedi ve bu fırsatı İstanbul'da gördü. Umarım İstanbul'da onu güzel günler bekler...''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın