Dortmund, Schürrle'yi satış listesine koydu: 2 milyon euro!

Borussia Dortmund, 2016'da 30 milyon euro bonservisle transfer ettiği Andre Schürrle'yi 2 milyon euro karşılığında satmak istiyor.



Westfalischer Anzeiger'da yer alan habere göre; 2021 sezon sonuna kadar sözleşmesi olan ve 7 milyon euro maaşı olan Andre Schürrle'yi 2 milyon euro karşılığında satış listesine koydu. Ancak, çok yüksek bir maaşı olan Schürrle için Dortmund'a gelen hiçbir teklifin olmadığı bilgisi verildi.



Borussia Dortm29und CEO'su Hans-Joachim Watzke gazeteye verdiği demeçte, "Her iki taraf da biliyor ki, hikayemiz hiç kolay değil." dedi.



Dortmund'un 2016 yazında Wolfsburg'tan 30 milyon euro karşılığında transfer ettiği 29 yaşındaki Alman sol açık, sezonu Spartak Moskova'da kiralık geçirdi ve 13 Rusya Premier Ligi maçında 1 gol atıp 2 asist yaptı.



