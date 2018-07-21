Dortmund, Schürrle'nin ayrılmasına izin verdi!

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 27 yaşındaki futbolcu Andre Schürrle ile yollarını ayırıyor.
Dortmund takımından yapılan açıklamada Schürrle'nin kadroya alınmadığı ve başka takımlarla transfer görüşmesi yapılmasına izin verdildiği belirtildi.
Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg ve Dortmund takımlarının formasını giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezon Alman ekibinde toplam 26 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist üretti.
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Dortmund takımından yapılan açıklamada Schürrle'nin kadroya alınmadığı ve başka takımlarla transfer görüşmesi yapılmasına izin verdildiği belirtildi.
Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg ve Dortmund takımlarının formasını giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu, geçtiğimiz sezon Alman ekibinde toplam 26 maça çıkarken 3 gol ve 6 asist üretti.
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