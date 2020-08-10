Dortmund, Sancho'ya kapıları kapattı!

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Jadon Sancho'nun önümüzdeki sezon kulüpte kalacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; bvb.de
Dortmund, Sancho'ya kapıları kapattı!
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10 Ağustos 2020 18:27
Borussia Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, Jadon Sancho konusunda son noktayı koydu.

Basına açıklama yapan Zorc, "Jadon Sancho ile ilgili planlarımız var. Gelecek sezon bizimle olacak. Son kararımız budur ve kararımız değişmeyecek. Sanırım, bu tüm soruların cevabıdır." ifadelerini kullandı.

Kicker'in 2023'e kadar Sancho ile sözleşme yenilendiğine dair haberine ilişkin görüşü sorulan Zorc, "Onun sözleşmesini halihazırda opsiyonla uzatmıştık. Sancho'nun sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor." cevabını verdi.

Jadon Sancho'nun adı, bu transfer döneminde özellikle Manchester United ile anılıyordu.




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