Dortmund şampiyonluk yarışında yara aldı!

Almanya Bundesliga 27. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Köln ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund şampiyonluk yarışında yara aldı!
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20 Mart 2022 23:27
Almanya Bundesliga 27. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, deplasmanda Köln ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Dortmund'a puanı getiren golü 8. dakikada Marius Wolf kaydederken, Köln'ün golü 36. dakikada Sebastian Andersson'dan geldi.

Dortmund iki maç aradan sonra yaşadığı bu puan kaybıyla şampiyonluk yarışında yara aldı.

Sarı siyahlı ekipte adı sık sık dev kulüplerle anılan Erling Haaland, 87. dakikada yerini Reinier'e bıraktı.

Bu sonuçla Dortmund, puanını 57'yaptı. Köln ise 40 puana ulaştı.

Ligin 28. haftasında Borussia Dortmund, Leipzig'i konuk edecek. Köln ise Union Berlin deplasmanına gidecek.

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