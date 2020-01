Dortmund, Juve'yi ikna etti! Emre Can imzayı atıyor

GUARDIOLA İLE A TAKIMA YÜKSELDİ

Borussia Dortmund, Emre Can'ın transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardı.Alman basınında yer alan haberlere göre; Borussia Dortmund, Emre Can'ı kiralayacak ve sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu olan 30 milyon euro karşılığında transfer edecek. 26 yaşındaki oyuncu gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçecek ve kendisini Borussia Dortmund'a bağlayan sözleşmeye imza atacak.Juventus'ta Pjanic, Bentancur, Rabiot ve Matuidi'nin arkasına düşen ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna da alınmayan Emre Can, Julian Weigl'ın Benfica'ya transferinin ardından Dortmund'da oluşan boşluğu dolduracak.Bayern Münih altyapısında yetişen ve Guardiola döneminde A takıma yükselen Emre Can, 2013 yazında 5 milyon euro bonservisle Leverkusen'e, 1 yaz sonra ise 12 milyon euro karşılığı Liverpool'a transfer oldu.26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen yaz bonservissiz olarak Liverpool'un yolunu tuttu. Sarri döneminde gözden düşen Emre Can, bu sezon 8 maçta toplam 279 dakika süre aldı.