Bundesliga'nın 2. haftasında şampiyonluk hedefiyle sezona giriş yapan Dortmund, orta sıralarda küme düşme korkusu yaşamadan sezonu tamamlamayı planlayan Freiburg'a konuk oldu. Dreisamstadion'da oynanan maçın sonunda 2-1'lik Freiburg galibiyeti çıktı ve Dortmund henüz 2. haftada ilk yenilgisini almış oldu.Evinde oynadığı maçlarda sürekli Dortmund'a sorun çıkaran Freiburg'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Grifo ve 53. dakikada Sallai kaydetti. Dortmund'un tek sayısı, 59. dakikada Keitel'in kendi kalesine attığı golle geldi.Freiburg bu sonuçla tarihinde ilk kez Dortmund karşısında üst üste 2 galibiyet alırken, Dortmund'u konuk etti son 3 Bundesliga maçında da 6 kez ağları sarsmış oldu. Öte yandan Freiburg Teknik Direktörü Christian Streich, kariyerinde en çok mağlup olduğu (13) rakibi olan Dortmund karşısındaki kötü istatistiğini de bozmuş oldu.Dortmund'da PSV Eindhoven'dan transfer edilen Malen ilk kez 11'de sahaya çıkarken, takımın süperstarı Erling Haaland ile birlikte etkisiz bir maç çıkardı.Bundesliga'nın 3. haftasında Dortmund evinde Hoffenheim karşısında 3 puan arayacakken, Freiburg ise Stuttgart deplasmanına gidecek.2-0,- Mainz0-0, Frankfurt - Augsburg2-1,- Dortmund1-1, Fürth - Bielefeld1-2, Hertha Berlin -