Dortmund ilk yarıda Brugge'ün fişini çekti

Şampiyonlar Ligi F Grubu 3. maçında Dortmund, deplasmanda Club Brugge'ü 3-0 yendi ve 6 puana yükseldi.

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Dortmund ilk yarıda Brugge'ün fişini çekti
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05 Kasım 2020 00:59
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Borussia Dortmund, Belçika temsilcisi Club Brugge deplasmanına çıktı.

Jan Breydelstadion'da oynanan karşılşamayı Dortmund 3-0 kazanarak üç puanını sahibi oldu.

Maçın 14. dakikasında sahneye çıkan Thorgan Hazard takımını öne geçirmeyi başardı. 18. dakikaya gelindiğinde Norveçli genç golcü Haaland farkı ikiye çıkardı. 32. dakikada ise Haaland yeniden sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi ve ilk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarıda Dortmund oyunu istediği gibi şekillendirerek rakibinin gol şansı yakalamasına imkan vermedi ve maç 3-0'lık Dortmund üstünlüğüyle bitti.

20 yaşındaki Norveçli golcü Erling Braut Haaland, kariyerinde çıktığı 11. Şampiyonlar Ligi maçında 14. golüne ulaşarak göz kamaştırmaya devam etti.

Bu sonucun ardından Dortmund Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3. maçında 2. galibiyetini aldı ve 6 puana yükseldi. Club Brugge ise 4 puanda kaldı.



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