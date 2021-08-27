Dortmund - Hoffenheim canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Dortmund ile Hoffenheim, Bundesliga'nın 3. haftasının açılış maçında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Mücadelede Dortmund'un galibiyetine 1.30 oran verilirken beraberliğe 4,30 oran belirlendi. Hoffenheim galibiyetine ise 4,80'lik oran açıklanırken maçın 2,5 ALT oranı 2,85 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,21 ile bültende yerini aldı.
DORTMUND - HOFFENHEIM CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Dortmund ile Hoffenheim'ı karşı karşıya getirecek maç için özel olarak açılan bahislerde ilk golü Dortmund'un atmasına 1,29 oran verilirken ilk golü Hoffenheim'ın atmasına ise 2,29'luk oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,36 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,26 olarak belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Mücadelede Dortmund'un galibiyetine 1.30 oran verilirken beraberliğe 4,30 oran belirlendi. Hoffenheim galibiyetine ise 4,80'lik oran açıklanırken maçın 2,5 ALT oranı 2,85 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,21 ile bültende yerini aldı.
DORTMUND - HOFFENHEIM CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Dortmund ile Hoffenheim'ı karşı karşıya getirecek maç için özel olarak açılan bahislerde ilk golü Dortmund'un atmasına 1,29 oran verilirken ilk golü Hoffenheim'ın atmasına ise 2,29'luk oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,36 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,26 olarak belirlendi.
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