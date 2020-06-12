Dortmund, Hakimi ile devam etmek istiyor

Dortmund, bu sezon gösterdiği başarılı performansla göz dolduran Achraf Hakimi'yi bir sezon daha kiralamak istiyor.



Real Madrid'den bir yıllığına kiralanan Achraf Hakimi, bu sezon hem hücumda hem savunmada Sarı-Siyahlıların en iyi oyuncularından birisi oldu.



"ONU ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"



Hakimi hakkında açıklamalarda bulunan Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc; "Sözleşme ortada, Hakimi sezon sonunda mutlaka Real Madrid'e dönecek. Biz yine de, onu gelecek sezon da aramızda görmek istiyoruz. Tabii ki bunları konuşmak için henüz erken." dedi.



Bek oyuncusu Hakimi de henüz geleceği hakkında kararını vermiş değil. Gelecek sezon Real Madrid kadrosunda yer almak isteyen Hakimi, kalması küçük bir şans olsa da oyundaki gelişimini devam ettirmek adına Dortmund'da kalabilir.



Faslı oyuncu bu sezon Borussia Dortmund forması ile çıktığı 42 resmi maçta, takımı adına 9 gol ve 10 asist kaydetti.



