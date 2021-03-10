Dortmund Haaland'la çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırladı.



İlk maçı 3-2 kazanan Dortmund, Signal-Iduna Park'ta oynanan rövanştan 2-2'lik eşitlikle ayrılarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.



Mücadelede rakibini domine eden Sevilla, gol bulmaya daha yakın tarafken sahneye çıkan Erling Haaland 35. dakikada takımını öne geçirmeyi başardı ve Dortmund ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.



DAKİKA 48! CÜNEYT ÇAKIR, VAR, HAALAND



Karşılaşmanın 48. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Dortmund'un Norveçli golcüsü Haaland topu ağlara gönderdi ancak hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesinin ardından golü iptal ederek penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Haaland atışı kaçırdı ancak Cüneyt Çakır penaltıyı tekrarlattı.



Bir kez daha topun başına gelen Haaland 54. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkarmayı başardı.



Haaland bu golüyle Şampiyonlar Ligi tarihinde 20 gole en genç yaşta ulaşan isim oldu.



SEVILLA UMUTLANDI AMA...



Maçtaki isteğini kaybetmemeye çalışan Sevilla, 68. dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına gelen En-Nesyri farkı bire indirerek İspanyol temsilcisini maçta tuttu.



Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde En-Nesyri bir kez daha sahneye çıkarak maça dengeyi getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.



Bu sonuçla Dortmund adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.



