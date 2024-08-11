Dortmund, Füllkrug'un boşluğunu dolduruyor!

Borussia Dortmund, 21 yaşındaki forvet Maximilian Beier'in transferi için Hoffenheim ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Dortmund, Füllkrug'un boşluğunu dolduruyor!
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11 Ağustos 2024 20:20
Niclas Füllkrug'u 27 milyon euroya West Ham'a gönderen Borussia Dortmund, yeni golcüsünü buldu.

Sky Sport'un haberine göre; Borussia Dortmund, 21 yaşındaki forvet Maximilian Beier'in transferi için Hoffenheim ile anlaşma sağladı.

Habere göre; Alman devi, genç oyuncu için Hoffenheim'e 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hoffenheim'de toplamda 46 maça çıkan Beier, 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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