Dortmund, Frankfurt deplasmanında da kazanamadı!

Almanya Bundesliga'da 10. hafta karşılaşmasında Frankfurt, Borussia Dortmund'u konuk etti.



Deutsche Bank Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibin golünü 9. dakikada Kamada attı. Borussia Dortmund'un sayısını ise 56. dakikada Reyna kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 2 haftadır kazanamayan Borussia Dortmund, 19 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 5. beraberliğini alan Frankfurt ise 13 puanla 8. sırada yer buldu.



Borussia Dortmund, gelecek hafta Stuttgart'ı konuk edecek. Frankfurt ise Wolfsburg deplasmanına gidecek.



