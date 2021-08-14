Dortmund - E. Frankfurt maçı canlı olarak Tuttur'da

Dortmund ile Eintracht Frankfurt Bundesliga'nin ilk haftasında karşılaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Dortmund - E. Frankfurt mücadelesinde Dortmund'un kazanmasına 1,30'luk oran açıklanırken E. Frankfurt'un galibiyetine ise 4,80'lik oran belirlendi. Beraberliğin oranı 4,30'dan bültende yer alırken 2,5 ALT'ın oranı 2,70 ve 2,5 ÜST'ün oranı ise 1,24 olarak açıklandı.
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İLK GOLÜ KİM ATAR?
Dortmund ile Frankfurt'u karşı karşıya getiren maça özel açılan bahislerde İlk golü Dortmund'un atmasına 1,29, ilk golü Frankfurt'un atmasına 2,31 ve Gol olmaz seçeneğine ise 24,00 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Maçta Karşılıklı gol var seçeneği için 1,38'lik oran açıklandı. Karşılıklı Gol yok seçeneğine ise 2,19'luk oran belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Dortmund - E. Frankfurt mücadelesinde Dortmund'un kazanmasına 1,30'luk oran açıklanırken E. Frankfurt'un galibiyetine ise 4,80'lik oran belirlendi. Beraberliğin oranı 4,30'dan bültende yer alırken 2,5 ALT'ın oranı 2,70 ve 2,5 ÜST'ün oranı ise 1,24 olarak açıklandı.
DORTMUND - E. FRANKFURT MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ KİM ATAR?
Dortmund ile Frankfurt'u karşı karşıya getiren maça özel açılan bahislerde İlk golü Dortmund'un atmasına 1,29, ilk golü Frankfurt'un atmasına 2,31 ve Gol olmaz seçeneğine ise 24,00 oran açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Maçta Karşılıklı gol var seçeneği için 1,38'lik oran açıklandı. Karşılıklı Gol yok seçeneğine ise 2,19'luk oran belirlendi.
İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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