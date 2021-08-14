Dortmund - E. Frankfurt maçı canlı olarak Tuttur'da

Almanya Ligi'nin açılış haftasında Dortmund sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund - E. Frankfurt maçı canlı olarak Tuttur'da
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14 Ağustos 2021 09:15
Dortmund ile Eintracht Frankfurt Bundesliga'nin ilk haftasında karşılaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Dortmund - E. Frankfurt mücadelesinde Dortmund'un kazanmasına 1,30'luk oran açıklanırken E. Frankfurt'un galibiyetine ise 4,80'lik oran belirlendi. Beraberliğin oranı 4,30'dan bültende yer alırken 2,5 ALT'ın oranı 2,70 ve 2,5 ÜST'ün oranı ise 1,24 olarak açıklandı.

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İLK GOLÜ KİM ATAR?

Dortmund ile Frankfurt'u karşı karşıya getiren maça özel açılan bahislerde İlk golü Dortmund'un atmasına 1,29, ilk golü Frankfurt'un atmasına 2,31 ve Gol olmaz seçeneğine ise 24,00 oran açıklandı.

KARŞILIKLI GOL OLUR MU?

Maçta Karşılıklı gol var seçeneği için 1,38'lik oran açıklandı. Karşılıklı Gol yok seçeneğine ise 2,19'luk oran belirlendi.



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