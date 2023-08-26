Dortmund, deplasmanda takıldı!

Borussia Dortmund, ligde deplasmanda Bochum ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dortmund, deplasmanda takıldı!
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26 Ağustos 2023 18:28
Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Borussia Dortmund, Bochum deplasmanına konuk oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bochum, 13. dakikada Kevin Stöger ile öne geçti. Dortmund bu gole 56. dakikada Donyell Malen ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Dortmund, ikinci haftada ilk puan kaybını yaşadı ve puanını 4 yaptı. Bochum, yeni sezondaki ilk puanını aldı.

Dortmund, gelecek hafta sahasında Heidenheim ile karşılaşacak. Bochum, Augsburg deplasmanına gidecek.

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