Bundesliga'nı 30. haftasında Dortmund, deplasmanda Bochum'a konuk oldu.



Vonovia Ruhrstadion'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle biterken Dortmund zirvede çok önemli 2 puan kaybı yaşadı.



5. dakikada Losilla'nın golüyle yenik duruma geçen Dortmund 7'de Adeyemi ile hemen karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda Dortmund tüm hatlarıyla Bochum kalesine yüklense de aradığı golü bulamadı ve 1 puana razı oldu.



Bu sonuçla Dortmund, 60 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Bayern'in Hertha'yı ağırladığı maçı kazanması halinde zirveyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bochum ise 28 puana yükseldi ve düşme hattının hemen üzerinde haftayı tamamladı.





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