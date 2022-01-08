Almanya 1. Bundesliga'nın 18. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 2-0 geriden gelip 3-2 kazandı.



Frankfurt, 15 ve 24. dakikalarda Rafael Borre'nin golleriyle 2-0 öne geçti ve bu üstünlükle ilk yarıyı tamamladı.



65. dakikada oyuna giren Thorgan Hazard, 71'de farkı 1'e düşürerek takımını ümitlendirdi. 87'de Bellingham eşitliği sağladı. 89'da Mahmoud Dahoud Dortmund'a galibiyeti getirdi.



Dortmund, bu galibiyetle birlikte puanını 37'ye yükseltti. Frankfurt ise 3 maçlık galibiyet serisinin ardından kaybederek 27 puanda kaldı.



Frankfurt, gelecek hafta Augsburg deplasmanına gidecek. Dortmund ise sahasında Freiburg'u ağırlayacak.





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