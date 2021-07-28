Dortmund'dan Merih transferi için açıklama!

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un sportif direkjtörü Sebastian Kehl, Merih Demiral'ın transferi süreci hakkında açıklamalar yaptı.



Juventus'un 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Merih Demiral için herhangi bir transfer girişiminde bulunmayacaklarını ifade eden Kehl, "Merih Demiral transfer listemizde değil ve transfer için üç haneli harcamalar yapmayacağız. Çok dikkatli davranmak zorundayız" şeklinde konuştu.



Haaland'ın Chelsea ya da Real Madrid'e transfer olacağı yönünde çıkan iddialar hakkında da konuşan Kehl, "Haaland'ı bırakmak istemediğimizi binlerce kez açıkladık, bir kez daha açıklayayım; Haaland bu sezon bizimle olmaya devam edecek" dedi.



