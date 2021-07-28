Dortmund'dan Merih transferi için açıklama!

Borussia Dortmund cephesinden, Merih Demiral'ın transferi süreci hakkında net bir açıklama geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dortmund'dan Merih transferi için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Temmuz 2021 15:05
Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un sportif direkjtörü Sebastian Kehl, Merih Demiral'ın transferi süreci hakkında açıklamalar yaptı.

Juventus'un 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Merih Demiral için herhangi bir transfer girişiminde bulunmayacaklarını ifade eden Kehl, "Merih Demiral transfer listemizde değil ve transfer için üç haneli harcamalar yapmayacağız. Çok dikkatli davranmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Haaland'ın Chelsea ya da Real Madrid'e transfer olacağı yönünde çıkan iddialar hakkında da konuşan Kehl, "Haaland'ı bırakmak istemediğimizi binlerce kez açıkladık, bir kez daha açıklayayım; Haaland bu sezon bizimle olmaya devam edecek" dedi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.