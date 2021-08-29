Dortmund'dan Erling Haaland için açıklama

Paris Saint Germain'in Kylian Mbappe'nin satışına izin vermesi halinde, Borussia Dortmund'dan Erling Haaland 'ı transfer edeceği gündemden düşmezken, flaş bir açıklama geldi.



"Erlin Haaland'ın 200-220 milyon euro arasında bir rakama Paris Saint Germain'e transfer olacağı doğru mu?" sorusuna Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc net bir cevap verdi.



Michael Zorc yaptığı açıklamada "Bizim tavrımız değişmedi, hala aynı yerdeyiz. Erling Haaland'ı satmayacağımız. Banka değiliz, parayla işimiz yok! İki gün daha bu haberler çıkar sonra zaten sesler kesilecek." açıklamasını yaptı.



Bu arada Alman basını, Haaland'ın serbest kalma maddesinin sezon sonunda 75 milyon euro olacağını duyurdu.



Borussia Dortmund'da 64 resmi maça çıkan 21 yaşındaki Norveçli golcü, 63 kez fileleri havalandırdı ve 18 kez de asist yaptı.



