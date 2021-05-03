Dortmund'dan damping: Sancho'nun fiyatı düştü

Borussia Dortmund, 2020 yazında 120 milyon euro'ya Manchester United'a satmadığı Jadon Sancho'yu bu yaz 90 milyon euro getirene satacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dortmund'dan damping: Sancho'nun fiyatı düştü
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03 Mayıs 2021 14:46
Borussia Dortmund 2020 yazında 120 milyon euro'ya satmadığı Jadon Sancho'yu bu yaz 90 milyon euro bonservis veren bir kulübe satacak.

Sport1'de yer alan habere göre; geçen yaz Manchester United'a transfer olmayı isteyen ancak Dortmund'un tüm teklifleri reddetmesi sonrası Almanya'da kalan Sancho için 30 milyon euro'luk indirim yapıldı.

ARD'ye konuşan Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc, "Geçtiğimiz yaz, Sancho ile bir centilmenlik anlaşması yapmıştık. Belli koşullar sağlanırsa transferine izin vereceğiz." açıklamasını yaptı.

Zorc, "Sancho ile yaptığımız anlaşma değişmedi. Tüm koşullar aynen geçerli. Dediklerimiz geçerli olursa Sancho ayrılacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2017 yılında Manchester City altyapısından 8 milyon euro'ya Dortmund'a transfer olan Sancho, Almanya'da 133 maçta 46 gol atıp 62 asist yaparak göz kamaştırıcı bir performans sergiledi.

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