Almanya Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın Manchester City ile sözleşme imzalamasının ardından forvet transferine yönelmişti. Sarı-siyahlılar, Hollanda'da Ajax forması giyen Sebastien Haller'i kadrosuna katmak için adım attı.



HALLER İÇİN PÜRÜZLER GİDERİLDİ



Borussia Dortmund 27 yaşındaki golcü için 33 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, Ajax'ın da 35 milyon Euro istediği gündeme gelmişti. Kulüpler arasındaki pürüzlerin giderildiği ve futbolcu için artık resmi açıklamanın beklendiği kaydedildi. Transferin kısa süre içinde duyurulması planlanıyor.



FRANKFURT'TA PATLAMA YAPTI, ADA'YA GİTTİ



Hatırlanacağı üzere Haller 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta geçirmiş ve ikinci sezonunu 15 gol, 10 asistlik performansıyla tamamlamıştı.



WEST HAM'DA DÜŞÜŞ, AJAX'TA KENDİNİ BULUŞ



Alman ekibi Frankfurt'ta yükselişe geçen futbolcu daha sonra Premier Lig ekibi West Ham United'a gitti ancak; beklentilerin altında kaldı. 2020-21 sezonu kış döneminde Ajax'a katılan Haller burada kendisini buldu.



Ajax'ta geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Haller, bu karşılaşmalara 34 gol ve 9 asistle öne çıkan isim oldu. Ajax ile gol kralı olan futbolcu artık kariyerine Almanya'da devam edecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ