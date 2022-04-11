Dortmund'da Adeyemi için anlaşma yakın!

Gösterdiği performansla birçok dev kulübün radarına giren Karim Adeyemi için yeni bir iddia geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Borussia Dortmund'un Salzburg'dan genç oyuncu Karim Adeyemi için anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.



Haberde konuyla ilgili sözlerine yer verilen Salzburg Sportif Direktörü Reiter yaptığı açıklamada, "Süreç devam ediyor ve doğru yolda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Alman ekibinin oyuncuyla her konuda anlaştığı kulübü Salzburg ile bonservis detaylarının görüşüldüğü kaydedildi.



Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, alternatif forvet arayışlarının sürdüğü aktarıldı.



Karim Adeyemi bu sezon Salzburg ile çıktığı 38 maçta, 20 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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