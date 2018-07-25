Dortmund CEO'su Lewandowski'yi geri istiyor!

Bundesliga ekiplerinden'un CEO'su, eski futbolcularıiçin flaş transfer açıklamalarında bulundu.Watzke, Polonyalı golcü için ''Lewandowski bu işi, ligi, kulübü biliyor ve biz de onun hemen fark yaratabileceğini biliyoruz. Dünyada bu güveni veren birkaç oyuncu var. Böyle bir oyuncu için, ben 100 milyon euro vermeye hazırım.'' sözlerini kullandı.29 yaşındaki forvet, 2014 yılında Borussia Dortmund ile yollarını ayırmış ve bonservissiz bir şekilde Bayern Münih'e transfer olmuştu.