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Dortmund CEO'su Lewandowski'yi geri istiyor!

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Bayern Münih'te oynayan eski futbolcuları Robert Lewandowski için 100 milyon Euro verebileceklerini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dortmund CEO'su Lewandowski'yi geri istiyor!
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25 Temmuz 2018 20:12
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke, eski futbolcuları Robert Lewandowski için flaş transfer açıklamalarında bulundu.

''100 MİLYON VERMEYE HAZIRIM''

Watzke, Polonyalı golcü için ''Lewandowski bu işi, ligi, kulübü biliyor ve biz de onun hemen fark yaratabileceğini biliyoruz. Dünyada bu güveni veren birkaç oyuncu var. Böyle bir oyuncu için, ben 100 milyon euro vermeye hazırım.'' sözlerini kullandı.

29 yaşındaki forvet, 2014 yılında Borussia Dortmund ile yollarını ayırmış ve bonservissiz bir şekilde Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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