Dortmund - Beşiktaş: Muhtemel 11

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk olacak.



Signal Iduna Park'taki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. Borussia Dortmund - Beşiktaş maçını Exxen Sport kanalı canlı yayınlayacak.



İki takımın eksikleri



Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanarak sahadan sedyeyle ayrılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yanı sıra tedavileri devam eden Mert Günok, Gökhan Töre, Alex Teixeira ve sağlık sorunları nedeniye kadrodan çıkartılan Pjanic karşılaşmada görev yapamayacak.



Beşiktaş

Ersin, Rosier, Vida, Montero, Umut, Souza, Ghezzal, Can, Atiba, Larin, Batshuayi



Dortmund

Kobel, Meunier, Pongracic, Hummels, Guerreiro, Witsel, M. Wolf, Bellingham, Reus, Haaland, Malen



Beşiktaş'ın henüz galibiyeti ve puanı yok



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.



Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı.



Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.



Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.



Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.



230. Avrupa maçı



UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 230. mücadelesine çıkacak.



Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 229 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 98 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.



Şampiyonlar Ligi'nde 50. maç



Beşiktaş, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 50. mücadelesini yapacak.



Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 49 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 27 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.





