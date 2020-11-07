Dortmund Bayern saat kaçta hangi kanalda canlı izle kesintisiz HD reklamsız muhtemel 11

Dortmund ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği maç sadece Almanya Bundesliga'da değil tüm dünyada sonucu merakla beklenen bir karşılaşma. Almanya futbolunun en büyük takımları konumunda bulunan Dortmund ve Bayern Münih'in kapışması dikkatle takip edilecek.Dortmund ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği maç Türkiye saati ile 20:30'da başlayacak. Maçı izlemek isteyenler için Sports TV 2'den canlı olarak yayınlanacak.Dortmund ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği karşılaşmada ev sahibi ekipten Hummels ve Emre Can'ın durumları belirsiz. Schmelzer ile Zagadou ise kadroda olmayacak.Bayern Münih'de Dortmund karşısında oynayamayacak isim Davies ile Niklas Süle olarak açıklandı.Dortmund muhtemel 11: Bürki - Meunier, Akanji, Hummels (Delaney), Guerreiro - Witsel, Dahoud - Sancho, Reus, Reyna - HaalandBayern Münih muhtemel 11: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski- Bayern, son 19 maçının 18 tanesinde kazandı (Bundesliga)- Bayern, son 11 dış sahadaki maçının 10 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bundesliga)- Borussia Dortmund, son 3 maçında ilk yarı berabere kalıp, maç sonu kazandı (Bundesliga)- Borussia Dortmund, Bayern ile oynadığı son 12 maçının 10 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)- Bayern, Borussia Dortmund ile oynadığı son 9 maçının 7 tanesinde ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)- Borussia Dortmund, son 4 maçında kalesinde gol görmedi (Bundesliga)- Bayern, Borussia Dortmund ile oynadığı son 12 maçının 10 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)- Borussia Dortmund, son 3 iç sahadaki maçında en az 3 gol attı (Bundesliga)- Borussia Dortmund, son 4 maçında kazandı (Bundesliga)- Borussia Dortmund, takımının en son 4 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)- Bayern, son 8 maçının 7 tanesinde en az 2 gol attı (Bundesliga)- Bayern, Borussia Dortmund ile oynadığı son 3 maçında kazandı (Bütün Turnuvalarda)