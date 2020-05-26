Dortmund Bayern Münih maçı canlı şifresiz izle (S Sport 2 izle)

Dortmund Bayern Münih dev maçta karşı karşıya geliyor. Futbolun durduğu bugünlerde tüm dünya, tekrar başlayan Dortmund Bayern Münih maçını canlı takip ediyor. Bundesliga'daki son 13 maçta aldığı 12 galibiyetle alev alev yanan Bayern Münih, derbide rakibini mağlup edip zirvede farkı açmak isterken, 6 maçtır yenilmeyen Dortmund ise evinde kazanarak farkı azaltmanın planlarını yapıyor. Dortmund'da 10 maçta 10 gol atan Erling Haaland, Bayern Münih'te ise Robert Lewandowski oldukça formda.
Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı hangi kanalda?
Signal Iduna Park'ta oynanan dev maç TSİ 19.30'da başladı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Dortmund - Bayern Münih iddaa oranları
Almanya Ligi'nde Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği bu dönemde tüm dünyada Dortmund ile Bayern Münih'in yarışını izliyor. Aradan sonra lige çılgın şekilde başlayan Dortmund ile Bayern Münih, sezon bitene kadar tüm maçlarını kazanacak gibi görünüyor. Ancak bu maç şampiyonluk yarışında birçok sorunun cevabını verecek. Dortmund kazanması halinde farkı 1'e indirecek. Bayern Münih ise kazanırsa farkı 7 yapacak ve büyük ihtimalle sezonu kupayla noktalayacak. Böylesine önemli bir kader maçında bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Dortmund ve Bayern Münih, geride kalarak sonuç almayı düşünmeyecektir. Yine ilk düdükle birlikte nefes kesen bir maç olacaktır. Önerim 2,5 ve 3,5 Üst seçeneklerinden yana olacak.