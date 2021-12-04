Dortmund - Bayern Münih maçı canlı olarak Tuttur'da

Bundesliga'nın 14. hafta mücadelesinde Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dortmund - Bayern Münih maçı canlı olarak Tuttur'da
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04 Aralık 2021 10:31
Dortmund ile Bayern Münih Bundesliga'nın 14. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Dortmund'un galibiyetine 3,20'lik oran verilirken Bayern'in galibiyetine 1,59'luk oran uygun görüldü. Beraberlik oranı 3,75 olurken 2,5 ALT 2,85 ve 2,5 ÜST ise 1,21'lik oranlarla bültende yer aldı.

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KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,25 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,65 olarak belirlendi.

İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Karşılaşmada ilk golü Dortmund'un atmasına 2,03'lük oran belirlenirken ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,48'lik oran uygun görüldü. Gol olmaz oranı ise 28.00 olarak değerlendirildi.


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