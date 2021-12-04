Dortmund ile Bayern Münih Bundesliga'nın 14. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Dortmund'un galibiyetine 3,20'lik oran verilirken Bayern'in galibiyetine 1,59'luk oran uygun görüldü. Beraberlik oranı 3,75 olurken 2,5 ALT 2,85 ve 2,5 ÜST ise 1,21'lik oranlarla bültende yer aldı.
DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,25 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,65 olarak belirlendi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Dortmund'un atmasına 2,03'lük oran belirlenirken ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,48'lik oran uygun görüldü. Gol olmaz oranı ise 28.00 olarak değerlendirildi.
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Dortmund'un galibiyetine 3,20'lik oran verilirken Bayern'in galibiyetine 1,59'luk oran uygun görüldü. Beraberlik oranı 3,75 olurken 2,5 ALT 2,85 ve 2,5 ÜST ise 1,21'lik oranlarla bültende yer aldı.
DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Mücadelede Karşılıklı gol var oranı 1,25 olurken Karşılıklı gol yok oranı ise 2,65 olarak belirlendi.
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Dortmund'un atmasına 2,03'lük oran belirlenirken ilk golü Bayern Münih'in atmasına 1,48'lik oran uygun görüldü. Gol olmaz oranı ise 28.00 olarak değerlendirildi.