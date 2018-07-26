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Dortmund başladı, Benfica bitirdi!

Fenerabahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica, hazırlık maçında Borussia Dortmund'u mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dortmund başladı, Benfica bitirdi!
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26 Temmuz 2018 05:24
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Benfica ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Benfica, Borussia Dortmund ile karşılaştığı hazırlık maçında ilk devreyi 2-0 geride kapattı. Dortmund'un golleri 20 ve 22. dakikada Maximilian Philipp'ten geldi.

Mücadelenin 51. dakikasında Andre Almeida ile farkı 1'e indiren Benfica, 69. dakikada Semedo ile skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda ve uzatmalarda gol sesi çıkmadı. Benfica penaltılarda Borussia Dortmund'a 4-3'lük üstünlük kurdu.



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