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Dortmund, Balerdi'yi açıklıyor! 16 milyon euro

Genç oyunculara yaptığı yatırımla dikkat çeken Borussia Dortmund, Boca Juniors'dan 19 yaşındaki defans Balerdi'yi transfer ediyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Dortmund, Balerdi'yi açıklıyor! 16 milyon euro
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12 Ocak 2019 06:00
Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımla dikkat çeken Bundesliga'nın lideri Borussia Dortmund, bir genç ismi daha kadrosuna katıyor.

Borussia Dortmund, bir süredir gündeminde olan Leonardo Balerdi ile brikaç gün içerisinde resmi sözleşme imzalayacak. Borussia Dortmund, genç oyuncunun transferi için kulübü Boca Juniors'a 16 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Borussia Dortmund, Balerdi ile 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak.



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