Dortmund, Arminia Bielefeld'i tek golle geçti

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 26. haftasında Arminia Bielefeld'i Signal Iduna Parkt'ta 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dortmund, Arminia Bielefeld'i tek golle geçti
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13 Mart 2022 22:15
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, sahasında Arminia Bielefeld'i 1-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 26. haftasında Arminia Bielefeld'i Signal Iduna Parkt'ta ağırladı.

Sarı siyahlılar, 21. dakikada Marius Wolf'un attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, bir maç eksikle 53 puanlı lider Bayern Münih'in 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Arminia Bielefeld ise 25 puanla 15. sırada kaldı.

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