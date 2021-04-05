Dortmund açıkladı: "Haaland bu yaz gitmeyecek!"

Borussia Dortmund CEO'su Watzke, Haaland ile görüştüklerini ve bu yaz satmayacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Dortmund açıkladı: 'Haaland bu yaz gitmeyecek!'
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05 Nisan 2021 13:47
Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, yıldız golcüleri Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

DAZN'a açıklama yapan Watzke, "Paralel bir planımız yok. Erling ile, babası ile ve menajeri Mino Raiola ile görüştük. Bizimle kalmasını ve gelecek sezon da Dortmund adına goller atmaısnı istiyoruz. Başka bir planımız yok." dedi.

Jadon Sancho'nun durumu hakkında da konuşan Watzke, "Olağanüstü bir teklif gelirse Sancho'nun durumunu konuşuruz. O zaman, teklif yapan kulübü isteyip istemediğine dair Sancho ve menajeriyle de görüşürüz." açıklamasını yaptı.

"BU YAZ TRANSFER PAZARI LİMİTLİ OLUR"

Dortmund CEO'su, "Transfer pazarının bu yaz oldukça limitli olmasını bekliyoruz. Koronavirüs pandemisinin etkileri bu yaz kulüpleri ağır şekilde etkileyecek ve bu etkiyi göreceğiz. 2 haftada sona erecek kadar küçük yaralar oluşmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

2022 SONRASI HAALAND: 75 MİLYON EURO

Dortmund'un 20 yaşındaki Norveçli santrforu Erling Haaland'ın 2022 yazı sonrasında 75 milyon euroluk çıkış maddesi aktif olacak.

21 yaşındaki İngiliz hücum oyuncusu Jadon Sancho'nun ise sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor. 



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