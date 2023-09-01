Dortmund'a evinde çelme taktılar

Bundesliga'nın 3. haftasında Dortmund, sahasında ligin yeni ekibi Heidenheim'la 2-2 berabere kaldı.

, Fotoğraf; Imago
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Dortmund'a evinde çelme taktılar
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01 Eylül 2023 23:33
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Dortmund, sahasında ligin yeni ekibi Heidenheim'ı konuk etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi Dortmund 15'de Brandt ve 15. dakikada Emre Can'ın golleriyle iki farklı öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 61'de Dincki ve 82'de Kleindienst'ın golleri maça beraberliği getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Dortmund 5 puana yükselirken Heidenheim ise 1 puanda kalarak 3 puan umutlarını sonraki haftalara taşıdı.

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